Госдепартамент США: сближение с Китаем не смягчит для России последствия от санкций

Госсекретарь Блинкен недавно разговаривал с министром иностранных дел КНР Ван И, где заявил о рисках для глобальной безопасности и экономики в случае дальнейшей российской агрессии против Украины, сообщила на брифинге в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер.

По словам Портер, госсекретарь США сказал главе китайского МИДа, что именно деэскалация и дипломатия – это наиболее предпочтительный путь для выхода из сложившейся между РФ и Украиной ситуации. Представитель Госдепартамента отметила, что США провели около двухсот встреч с союзниками и партнерами касательно российско-украинского кризиса, и речь идет не только о Европе, но и о партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее на этой неделе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил Кремль, что укрепление отношений между Москвой и Пекином не компенсирует последствий российского вторжения в Украину, при этом положение российской экономики, отметил он, станет еще более неустойчивым.

Прайс выступил с таким заявлением после того, как министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай и Россия согласовали свои позиции по Украине во время встречи министров иностранных дел обеих стран в Пекине в четверг.

Прайс напомнил об экономических и финансовых действиях со стороны США, которые негативно отразятся на России, если она осуществит военное вторжение в Украину.

«Если Россия думает, что она будет в состоянии смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с (Китаем)… То это не тот случай. В действительности, это сделает российскую экономику во многих смыслах гораздо более нестабильной, – сказал Прайс. – Если вы отказываете себе в возможности заключать сделки с Западом, импортировать товары из Европы, из США, вы значительно снижаете свои производственные мощности и свой инновационный потенциал».

Отвечая на вопрос, есть ли у США план на случай внезапного вторжения России в Украину и возможого последующего гуманитарного кризиса с беженцами, Джали Портер подчеркнула, что «у России есть два пути: либо путь в сторону дипломатии, либо путь в сторону агрессии».

«Больше нечего добавить. И, конечно, Госдепартамент и Соединенные Штаты серьезно относятся к кризисам с беженцами во всем мире и готовы поддерживать тех, кто страдает», – подытожила Портер.