США попросили Украину и Турцию «избежать вреда» при применении беспилотников Bayraktar

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал Украину и Турцию ответственно относиться к использованию вооружений. Об этом он заявил вчера в ходе брифинга.
«Мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц», — цитирует РБК Прайса.
Вместе с тем он дал понять, что Вашингтон «в целом поощряет предоставление союзниками и партнерами помощи Украине в сфере безопасности».
Как накануне заявил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар, поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год.
Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.
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