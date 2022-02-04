США попросили Украину и Турцию «избежать вреда» при применении беспилотников Bayraktar

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал Украину и Турцию ответственно относиться к использованию вооружений. Об этом он заявил вчера в ходе брифинга.

Напомним, Турция заключила первый контракт на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar с украинскими двигателями.

«Мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц», — цитирует РБК Прайса.

Вместе с тем он дал понять, что Вашингтон «в целом поощряет предоставление союзниками и партнерами помощи Украине в сфере безопасности».

Как накануне заявил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар, поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год.

Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.