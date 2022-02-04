Шайа Лабаф впервые станет папой не смотря на скандал — ранее он неоднократно обвинался в насилии по отношению к женщинам.

Воу-воу, еще одно звездное пополнение! Стало известно, что американский актер Шайа Лабаф скоро станет отцом!

Папарацци сфотографировали бывшую жену 33-летнего мужчины Мию Гот со значительно округлым животиком.

Пара встречалась с 2012 года. Их отношения пережили немало взлетов и падений. Они поженились в Лас-Вегасе в 2015 году, но уже три года спустя подали на развод.

Впоследствии они восстановили роман, но публично так и не подтвердили это. Однако, их не раз видели вместе. К тому же, Шайа и Миа начали носить свои обручальные кольца, поэтому не трудно догадаться, что девушка ждет ребенка от звезды «Трансформеров».