Новый вариант ВИЧ стал распространяться в Нидерландах

В Нидерландах распространяется новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) под названием VB, сообщили медики из Оксфордского университета.

Как сообщила пресс-служба учебного заведения, вирус отличается повышенной заразностью и опаснее все предыдущих видов ВИЧ.

Сейчас зафиксировано не менее 200 зараженных VB. Этот вариант начал распространяться в Нидерландах еще в конце 1980-х, но в 2010-м временно перестал циркулировать.

По словам британского профессора Кристофа Фрейзера, у медиков вызывают опасения новые вариации ВИЧ, невидимые для иммунитета. Он пояснил, что такие штаммы могут быть гораздо более смертоносными, чем изначальный вариант.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается порядка 37,7 тыс. носителей ВИЧ, из них 67% проживают в Африке.