Китай заявил о согласовании позиций с Россией по Украине

Китай и Россия согласовали позиции по Украине на встрече министров иностранных дел двух стран в Пекине, заявил МИД КНР.

Украина заявила, что Россия разместила 115 тысяч военнослужащих у ее границ, что усилило опасения по поводу возможного нападения.

Москва отрицает наличие подобных планов, но международное сообщество обеспокоено возможной подготовкой России к войне.

Россия потребовала от НАТО не допустить вступления Украины в альянс и вывести войска из Восточной Европы.

Китай выразил «понимание и поддержку» российской позиции по вопросам безопасности в том, что касается отношений Москвы с США и НАТО, говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Стороны согласовали позиции по региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая Украину, Афганистан и ситуацию на Корейском полуострове, отмечается в заявлении.

Лавров находится в Пекине вместе с президентом Владимиром Путиным, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, прежде чем принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.