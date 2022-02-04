Из США в Европу полетели транспортные самолеты с американскими войсками

В США началась переброска дополнительного военного контингента в Европу транспортными самолетами C-17 Globemaster. Об этом сообщает CBS.

По сведениям CBS, из воинской части в Северной Каролине вылетели около двух тысяч солдат американской армии. Большая часть разместится в Польше, остальные временно останутся в Германии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о возможной переброске войск.

Песков подчеркнул, что такие действия США являются «лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства». По его словам, Вашингтон «де-факто» продолжает нагнетать напряженность в Европе.