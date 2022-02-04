Холли Бэрри заявила про спин-офф «Джона Уика»

Холли Бэрри рассказала о том, что в следующем фильме про Джона Уика может не оказаться ее героини Софии Аль-Азвар. 55-летняя актриса намекает на то, что ее персонаж появится в сольном проекте.

«София не появится в следующем фильме о Джоне Уике. Возможно, будет София и… ее собственный фильм. Она может делать свои собственные штучки», — дразнит Бэрри возможным выходом спин-оффа.

Более подробной информации о грядущей картине нет. Ранее продюсеры хотели выкатить спин-офф по вселенной Джеймса Бонда, но найти студию, которая снимет фильм за 80 миллионов долларов, им не удалось, передает IGN.