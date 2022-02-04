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Джеймс МакЭвой женился во второй раз!

Джеймс МакЭвой женился во второй раз!

Ранее на этой неделе известный британский актёр Джеймс МакЭвой подтвердил газете The Guardian новость о том, что тайно женился на своей возлюбленной-американке Лизе Либерати ещё в 2019 году! Он отказался сообщить какие-либо подробности церемонии.

Пара начала встречаться в 2018 году после знакомства на съемках фильма «Сплит» в Америке. У Джеймса была главная роль в фильме, а Лиза была ассистентом режиссёра М. Найта Шьямалана.

МакЭвой в то время был официально женат на британской актрисе Анн-Мари Дафф, хотя пара распалась ещё в 2016 году. У бывших супругов есть 11-летний сын Брендан.

Всего через два месяца после того, как развод был завершен, новая пара разместила в Instagram несколько совместных фотографий на костюмированной вечеринке, чтобы объявить о своих отношениях. 

4 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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