Африканские клещи дожили до рекордных 27 лет — ученые

Взрослый клещ из рода Argas Wikimedia Commons

Африканские клещи Argas brumpti могут дожить до 27 лет — к такому выводу пришел американский исследователь Джулиан Шеперд, который держит этих членистоногих в лаборатории с 1976 года. По его словам, ни один другой вид клещей не может похвастать таким долголетием. Более того, три самки A. brumpti восемь лет прожили без пищи — и не меньше четырех лет хранили жизнеспособную сперму самцов. Как отмечается в статье для журнала Journal of Medical Entomology, рекордная продолжительность жизни представителей данного вида может быть связана с медленным метаболизмом. Он помогает им выживать в засушливой местности, где редко выдается возможность поесть.

Членистоногие обычно живут недолго. Максимальная продолжительность жизни большинства их видов не превышает нескольких лет. Лишь отдельные долгожители, такие как королевы термитов, периодические цикады (Magicicada), крупные ракообразные и паукообразные, могут достичь почтенного возраста в несколько десятков лет. Например, среди пауков рекорд по продолжительности жизни принадлежит самке австралийского вида Gaius villosus по прозвищу Шестнадцатая. Она прожила сорок три года.

Американскому зоологу Джулиану Шеперду (Julian G Shepherd) из Бингемтонского университета выпала возможность оценить пределы долголетия других паукообразных — клещей (Acari). В 1976 году он получил шесть взрослых самок, четырех взрослых самцов и трех нимф крупных клещей Argas brumpti, собранных в пещерах в окрестностях кенийской столицы Найроби. Представители данного вида клещей обитают в засушливых регионах Восточной и Южной Африки и питаются кровью разнообразных млекопитающих, включая человека, а также рептилий. Своих жертв они подстерегают в пещерах, норах, среди скал и на участках, где крупные звери принимают пылевые ванны или чешутся о термитники. Никаких болезней A. brumpti не переносят, но на местах их укусов могут формироваться болезненные раны, порой сохраняющиеся по несколько лет.

Шеперд поместил клещей в емкости, где поддерживались оптимальные для них условия: температура около 21 градуса по Цельсию и влажность около 81 процента. Время от времени исследователь кормил паукообразных, позволяя им присосаться к лабораторной мыши или кролику — либо просто давал крысиную кровь. В таких условиях взрослые особи периодически спаривались и давали потомство. В 1992-1995 годах на свет появилось второе поколение клещей, самцы и самки. Оказалось, что молодые особи A. brumpti развиваются очень медленно: между приемом пищи и линькой проходило по несколько месяцев.

Удивительно, но две самки, полученные Шепердом в 1976 году (одна из них прибыла из Африки на стадии нимфы), умерли лишь в 2003 году. Таким образом, они дожили как минимум до 27 лет. По данным ученого, это рекордный возраст для любого вида клещей. Для сравнения, обычные собачьи клещи (Ixodes ricinus) живут от трех до пяти лет. Некоторые самцы и самки A. brumpti, появившиеся на свет из яиц, отложенных в 1992-1995 году, были все еще живы в конце 2021 года. Точный возраст этих особей установить невозможно, поскольку они не были помечены после вылупления. Тем не менее, им не меньше 26 лет. Вполне возможно, что они побьют рекорд своих предшественников.

В 1984-1992 годах Шеперд не кормил клещей. Тем не менее, три самки успешно пережили восьмилетнюю голодовку. Хотя последний самец скончался в 1988 году, по крайней мере одна женская особь откладывала оплодотворенные яйца в 1992-1995 годах, после того как кормление возобновилось. Это свидетельствует, что самки A. brumpti могут хранить жизнеспособную сперму на протяжении по меньшей мере четырех лет — намного дольше, чем самки каких-либо других клещей. Автор признает, что теоретически потомство могло появиться без оплодотворения, в результате партеногенеза. Однако тот факт, что из яиц вышли клещи разного пола, опровергает эту идею.

Шеперд предполагает, что необычное долголетие A. brumpti связано с их образом жизни. У себя на родине, в засушливых регионах Африки, эти клещи редко встречают подходящих жертв, так что порой им приходится подолгу ждать возможности поесть. В таких условиях им пришлось научиться подолгу голодать и откладывать появление потомства. А чтобы компенсировать редкое размножение и медленное развитие, они начали дольше жить.