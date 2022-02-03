Звезда фильма о Бонде «Не время умирать» номинирована на премию BAFTA

Лашана Линч, вошедшая в историю как первая темнокожая женщина-агент 007 в фильме о Бонде «Не время умирать», является одной из пяти номинантов на премию BAFTA Rising Star Award-2022 («Восходящая звезда»).

Как сообщает variety, в список претендентов на награду также вошли Ариана ДеБоз («Вестсайдская история»), Харрис Дикинсон (King’s Man), Милли Симмондс («ТИхое место 2») и Коди Смит-МакФи («Власть пса»).

Они были выбраны за демонстрацию «исключительного таланта в кино за последний год».

Среди предыдущих лауреатов премии были Джеймс МакЭвой, Ева Грин, Том Харди, Кристен Стюарт, Том Холланд и другие.

Премия BAFTA «Восходящая звезда» — единственная из премий Британской киноакадемии, решение о которой принимается зрителями. Голосование стартовало 1 февраля.

Церемония вручения британской кинопремии BAFTA-2022 состоится 13 марта этого года. Ведущей станет актриса Ребел Уилсон.