Вашингтон об ответе США и НАТО России: Мы не публиковали эти документы

Вашингтон не публиковал ответы США и НАТО России по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил представитель ведомства Нед Прайс на брифинге для журналистов.

Комментируя материал испанской газеты El Pais, он подчеркнул: «Мы не публиковали эти документы», — и добавил, что не хочет высказывать какие-либо домыслы об их обнародовании. «Каким бы не был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но, я думаю, там осознали ошибку и поняли, что усилия не увенчались успехом», — добавил Прайс.

Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало предполагаемые ответы США и НАТО на предложения России по безопасности. Ответы альянса заняли четыре страницы, а ответ Вашингтона — пять.