В Израиле надеются, что третья мировая война из-за конфликта России с Украиной все же не начнется

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид считает, что в ближайшем будущем не стоит ждать серьезной конфронтации между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на беседу Лапида с корреспондентом портала Axios.

По словам Лапида, который на днях планирует обсудить угрозу российского вторжения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Израиль на данный момент также не считает, что «там вот-вот начнется третья мировая война».

Лапид подчеркнул, что Израиль будет действовать в отношении обоих государств осторожно, поскольку и там, и там находятся крупные еврейские общины. В России — третья по величине, а на Украине — пятая.