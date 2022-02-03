Сенаторы США разрабатывают превентивные санкции против Москвы

В Сенате США работают над превентивными санкциями в адрес России из-за ситуации вокруг Украины. В Комитете по иностранным делам уже приблизились к соглашению между демократами и республиканцами по данному законопроекту, рассказала сенатор Джин Шахин.

«Мы очень близки к достижению соглашения <…> по законопроекту, который рассмотрит возможность превентивных санкций — таких, которые мы сможем ввести в ответ на то, что мы уже видели от России в том, что касается ее агрессивного поведения», — отметила сенатор, ее цитирует «Корреспондент.net».

Документ, который будет принят при двухпартийной поддержке, будет предусматривать разноплановую помощь Украине, добавил член комитета по международным отношениям республиканец Роб Портман. По его словам, в том числе США поделятся с Украиной передовыми практиками, над которыми работали в Штатах для защиты инфраструктуры от кибератак.

Портман подчеркнул, что «не следует ждать, пока Россия нападет, а уже потом вводить санкции». Надо «удержать Россию от этой ужасной ошибки, последствия которой была бы разрушительна», добавил сенатор.