Роланд Эммерих обвинил DC и Marvel в разрушении киноиндустрии

Кинематографист, снявший фильмы «Послезавтра» и «2012», раскритиковал компании, создающие супергеройские блокбастеры. Он признал, что их проекты стали лидерами на рынке, однако пожаловался, что из-за этого никто больше не создает ничего оригинального.

«Вы должны снимать новые смелые фильмы, понимаете? И я думаю, что Кристофер Нолан, например — мастер в этом. Он из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня все немного сложнее, хотя у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах», — сказал Эммерих.

Ранее режиссер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». По мнению кинематографиста, такие проекты спасают лишь спецэффекты.