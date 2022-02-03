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Роланд Эммерих обвинил DC и Marvel в разрушении киноиндустрии

Немецкий режиссер Роланд Эммерих обвинил студии Marvel, DC Comic и Lucasfilm в разрушении киноиндустрии. Об этом сообщает Den of Geek.

Кинематографист, снявший фильмы «Послезавтра» и «2012», раскритиковал компании, создающие супергеройские блокбастеры. Он признал, что их проекты стали лидерами на рынке, однако пожаловался, что из-за этого никто больше не создает ничего оригинального.

«Вы должны снимать новые смелые фильмы, понимаете? И я думаю, что  Кристофер Нолан, например — мастер в этом. Он из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня все немного сложнее, хотя у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах», — сказал Эммерих.

Ранее режиссер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». По мнению кинематографиста, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

3 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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