Появились первые подробности о втором сезоне «Локи» — съемки уже заканчиваются и скоро он окажется на экранах.

Пока Marvel держит в секрете хоть малейшие подробности сюжета продолжения своего главного сериального хита, в Сеть все-таки утекают новости со съемочной площадки. Одному из американских порталов удалось раскопать, когда начнутся съемки второго сезона, а также — минимальный спойлер сюжета.

«Съемки стартуют уже этим летом в Пайнвуде. События, происходящие в мультивселенной Marvel, будут следовать за переменчивым злодеем, который продолжает свою работу — работу бога озорства», — делятся инсайдами в Backstage.

Также уточняется, что над кастингом второго сезона «Локи», который может выйти в начале следующего года, поработают Сара Финн и Криста Хузар — те же люди, которые обеспечили первому сезону целую россыпь талантливых актеров на главных и второстепенных ролях.