 
«  
  »

Появились первые подробности о втором сезоне «Локи»

«Стартуют уже летом»: первые подробности о втором сезоне «Локи»
Появились первые подробности о втором сезоне «Локи» — съемки уже заканчиваются и скоро он окажется на экранах.

Пока Marvel держит в секрете хоть малейшие подробности сюжета продолжения своего главного сериального хита, в Сеть все-таки утекают новости со съемочной площадки. Одному из американских порталов удалось раскопать, когда начнутся съемки второго сезона, а также — минимальный спойлер сюжета.

«Съемки стартуют уже этим летом в Пайнвуде. События, происходящие в мультивселенной Marvel, будут следовать за переменчивым злодеем, который продолжает свою работу — работу бога озорства», — делятся инсайдами в Backstage.

Также уточняется, что над кастингом второго сезона «Локи», который может выйти в начале следующего года, поработают Сара Финн и Криста Хузар — те же люди, которые обеспечили первому сезону целую россыпь талантливых актеров на главных и второстепенных ролях.

3 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  