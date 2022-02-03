Новый «Бэтмен» станет лишь началом франшизы и превратится в сериал — студия решила хорошо подзаработать.
Рекламная кампания нового «Бэтмена», премьера которого состоится 2 марта, преследует из каждого утюга. Роберт Паттинсон в очередном интервью раскрыл интересные подробности грядущего фильма.
Актер уверяет, что такого зрители не видели ни в одной картине о страже Готэма.
«Когда я увидел фильм впервые, он с первого кадра показался мне невероятно тональным по сравнению с другими. И это так странно, и грустно, и довольно трогательно», — признался актер.
По словам Паттинсона, лента станет началом большой франшизы. В планах продюсеров не только сиквел, но и сериальные спин-оффы.
«Это действительно очень необычная история о Бэтмене, и мне трудно представить, что потом она превратится в сериал», — проговорился Роберт во время интервью порталу Total Film.
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