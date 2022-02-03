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Marvel больше не видит будущего в Тони Старке

Прощай навсегда, Железный человек? Marvel не видит смысла в Тони Старке
Marvel больше не видит будущего в Тони Старке и вероятно с ним придется попрощаться.

Питер Паркер и Тони Старк тесно связаны в рамках Marvel, и даже гибель последнего во «Мстителях: Финал» не дала киновселенной забыть о нем. В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» на смерти героя основывалась вся драма, однако «Нет пути домой» требовал иного подхода.

«Честно сказать, я думаю, что в залах Marvel, по крайней мере по нашему опыту, это невозможно. Им просто не очень нравится постоянно вспоминать Железного человека. Я имею в виду, очевидно, что Тони отбрасывает такую большую тень даже после “Финала”, о чем мы говорили во “Вдали от дома”, но я думаю, что все чувствовали, что мы не можем просто продолжать обращаться к Старку», — заявил МакКенна.

Поэтому создатели во время работы над триквелом отошли от образа Старка и развернули драму вокруг тети Мэй.

3 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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