Куртки для выживания во время зомби-апокалипсиса начнут продавать в магазинах



Британский бренд Vollebak, снискавший репутацию производителя инновационной верхней одежды, представил новинку – куртку с 23 карманами, которая поможет выжить даже в случае наступления зомби-апокалипсиса. Об этом пишет издание Hypebeast.

Созданный в 2015 году бренд Vollebak ранее уже успел отличиться такими предметами «одежды из будущего», как беговая куртка с солнечной батареей, спортивные штаны со сроком годности до ста лет, ветровка из графена, который прочнее стали, и водонепроницаемый пуховик. Для создания очередной модели дизайнеры вдохновлялись темой выживания во время зомби-апокалипсиса, стараясь до мелочей продумать, что может понадобиться под рукой человеку, оказавшемуся в столь непростых обстоятельствах.



Получившаяся куртка Apocalypse цвета хаки, которая, к слову, подойдет как мужчинам, так и женщинам, оснащена 23 карманами и сшита из специального материала полибензимидазола, который использует NASA и который в пять раз прочнее ткани для униформы пожарных. По словам производителей, полибензимидазол отличается небывалыми огнеупорными свойствами, поэтому может выдержать все: от вулканической лавы до внезапных пожаров и химической атаки.

Vollebak подчеркивают, что куртка обработана антибактериальным составом, что делает ее полезной в борьбе не только с зомби, но и с вирусами. Многочисленные карманы спрятаны во внутренней части: в зоне шеи, спины и рукавах. В них можно сложить все необходимое для выживания или же набить их тканью, чтобы превратить верхнюю одежду в импровизированный спальный мешок с огнеупорными свойствами.

В продажу куртки Apocalypse поступят 2 февраля, а их стоимость будет составлять 1295 долларов.