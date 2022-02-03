Глава СNN Джефф Цукер подал в отставку из-за тайного романа с подчиненной

Глава телекомпании CNN Джефф Цукер подал в отставку из-за тайных отношений с коллегой Элисон Голласт.

Они были знакомы более 20 лет и вместе начинали карьеру в NBC. В 2013 году, когда Цукер возглавил CNN, он пригласил Голласт на работу в качестве своей помощницы. Любовные отношения у них начались только в пандемию и развивались по обоюдному согласию. Однако Цукер не сообщил о романе своему начальству, как было предписано служебными правилами.

Меня спросили об отношениях с одной из моих подчиненных, которая работала у меня больше 20 лет. Я признал, что в последние годы у нас был роман. Я должен был рассказать о наших отношениях в самом начале, но я этого не сделал. Я совершил ошибку, — говорится в сообщении Цукера на сайте CNN.

Эта информация всплыла во время расследования дела журналиста CNN Криса Куомо, которого уволили в декабре прошлого года за помощь брату, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо. Политика обвинили в домогательствах и неподобающем поведении сексуального характера.

Элисон Голласт, которая сейчас занимает пост вице-президента и директора по маркетингу, покидать компанию не собирается.

Мы с Джеффом были близкими друзьями и коллегами более 20 лет. Во время пандемии коронавируса наши отношения изменились. Мне жаль, что мы не раскрыли их в свое время. Я очень горжусь своей деятельностью в CNN и готова продолжать работу, которую мы делаем каждый день, — сказала Голласт в своем заявлении.

Решение Элисон Голласт остаться на работе вызвало волну возмущения среди сотрудниц CNN. Как сообщает New York Post со ссылкой на своего инсайдера в компании, их разозлило то, что Голласт «разрешили сохранить свою должность после многолетнего обмана».

Джефф Цукер ранее был женат на другой своей бывшей подчиненной, Кэрин Цукер. Супруги развелись в 2019 году. Элисон Голласт тоже разведена.

Джефф Цукер занимал пост главы CNN с 2013 года. Под его управлением телеканал взял новый лозунг «Факты превыше всего» и изменил подход к новостям. Журналисты обвиняли экс-президента США Дональда Трампа во лжи, что привело к конфликтам телеканала с его сторонниками.