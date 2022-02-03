Ест одно и то же 25 лет: раскрыта правда о рационе Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм очень любит готовить и стремится, чтобы все члены семьи попробовали его кулинарные творения. Однако футболисту приходится мириться с тем, что его супруга питается отдельно.

На подкасте River Cafe Table 4 спортсмен признался, что Виктория Бэкхем ест одно и то же уже четверть века.

«Я женат на человеке, который уже 25 лет ест только рыбу и овощи на пару и не соглашается отклоняться от меню», — заявил Дэвид.

По словам Бэкхема, Виктория изменила своей диете только когда была беременна и вынашивала дочь Харпер, родившуюся в 2011 году. Футболист заявил, что тот ужин стал для него одним из самых любимых. Дэвид не смог вспомнить, каким блюдом он побаловал супругу, но отметил, что после того вечера ему больше не приходилось делить еду с ней.