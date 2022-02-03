Джонсон призвал Путина не совершать «трагическую ошибку»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вечером в среду заявил о неготовности НАТО «адекватно реагировать» на «российские озабоченности», а также о «хроническом саботаже Киевом Минских соглашений».

Такие формулировки содержатся в сообщении Кремля о разговоре. Утверждается, что был проведён «достаточно подробный обмен мнениями» как по вопросу об Украине, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.

Представитель британского премьера заявил, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность в связи с российским «враждебным поведением» на границе с Украиной, высказался в поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что любое российское вторжение на украинскую территорию будет «трагической ошибкой». Он также сказал, что Украина имеет право стремиться к членству в НАТО. Как говорится в сообщении, оба лидера согласились с тем, что эскалация ситуации — ни в чьих интересах.