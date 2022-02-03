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Джеки Чан пронес факел с олимпийским огнем по Великой китайской стене

Джеки Чан пронес факел с олимпийским огнем по Великой китайской стене

В Китае проходит марафон с олимпийским огнем. Многие известные люди участвуют в этом.

Маршрут марафона олимпийского огня проложили и через Великую китайскую стену. Для этого выбрали Бадалин – самый посещаемый туристами отрезок Великой китайской стены, в 75 километрах от Пекина.

Там около 40 факелоносцев преодолели почти 1,47 километра.

Одним из тех, кому доверили пронести факел, был актер Джеки Чан. Следует добавить, что он был факелоносцем и во время летней Олимпиады-2008, которая тоже прошла в Пекине.

Открытие Олимпиады-2022 состоится 4 февраля в Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо».

3 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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