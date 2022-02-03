Байден предупреждал Путина о планах перебросить силы в Европу

Переброска дополнительных войск США в Европу не противоречит тому, о чем американский президент Джо Байден предупреждал российского коллегу Владимира Путина, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление самого Байдена.

Комментируя решение о переброске войск, Байден подчеркнул, что оно «полностью соответствует тому, о чем он с самого начала говорил Путину». По его словам, США принимают такие меры, чтобы показать союзникам по НАТО и в Восточной Европе, что они «находятся рядом», пока «Путин ведет себя агрессивно».

Американский президент сослался при этом на статью 5 устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько из стран НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. В такой ситуации члены альянса должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу.