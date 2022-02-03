Армия Бельгии покупает израильское РПГ RGW90

Немецкая компания DND (Dynamit Nobel Defence GmbH), дочернее предприятие израильской «Рафаэль», объявила в конце января 2022 г. о том, что победила в тендере Армии Бельгии на поставку той РПГ на сумму 19 млн евро. Выбранный образец – RGW90, по-сути MATADOR (Man-portable Anti Tank Anti DOoR), состоящий на вооружении АОИ как «Мефацеах Эгозим» (90-мм, т.е. тот же RGW90) и «Мефацеах Каль Мешкаль» (60-мм, RGW60). РПГ создан на рубеже 2000 г. совместными усилиями Израиля, Германии и Сингапура на базе 67-мм Armbrust, ранее созданного Германией и Сингапуром. Сокращение RGW обозначает Recoilless Grenade Weapon.
RGW90 может использоваться из закрытых помещений. 2.5-кг БЧ тандемная, в зависимости от режима взрывателя работает как кумулятивная (HEAT – high-explosive anti-tank) или бронебойно-фугасная (HESH – high-explosive squash head). Это позволяет использовать одну и ту же ракету против танков (бронепробиваемость до 500 мм катанной гомогенной брони), иной БТТ, зданий и укреплений.
Дальность стрельбы РПГ – до 400 м. Для повышения точности попадания РПГ оснащается 1-кг СУО, включающей оптический прицел 3-х кратного увеличения (поле зрения 8 градусов), прибор ночного видения, лазерный дальномер (измеряет дальность на дистанции свыше 1 км с точностью до 1 м) и баллистический вычислитель.
Кстати, в конце 2020 г. Армия Германии заказала у DND 2,107 RGW90 в т.н. варианте Wirkmittel 90 (он же RGW90 Smoke, Red Phosphor Smoke Screen). Последний имеет дальность стрельбы 1,200 м и оснащается БЧ с DM15 (красный фосфор) для создания задымления позиций противника. Взрыв БЧ создаёт дымовое облако площадью 20 кв.м. через 1.5 сек после взрыва и 50 кв.м. через 5 секунд. Облако закрывает видимость на 20-30 секунд в видимом спектре и на 5 секунд и ИК-диапазоне.
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