Армия Бельгии покупает израильское РПГ RGW90

RGW90 может использоваться из закрытых помещений. 2.5-кг БЧ тандемная, в зависимости от режима взрывателя работает как кумулятивная (HEAT – high-explosive anti-tank) или бронебойно-фугасная (HESH – high-explosive squash head). Это позволяет использовать одну и ту же ракету против танков (бронепробиваемость до 500 мм катанной гомогенной брони), иной БТТ, зданий и укреплений.

Дальность стрельбы РПГ – до 400 м. Для повышения точности попадания РПГ оснащается 1-кг СУО, включающей оптический прицел 3-х кратного увеличения (поле зрения 8 градусов), прибор ночного видения, лазерный дальномер (измеряет дальность на дистанции свыше 1 км с точностью до 1 м) и баллистический вычислитель.

Кстати, в конце 2020 г. Армия Германии заказала у DND 2,107 RGW90 в т.н. варианте Wirkmittel 90 (он же RGW90 Smoke, Red Phosphor Smoke Screen). Последний имеет дальность стрельбы 1,200 м и оснащается БЧ с DM15 (красный фосфор) для создания задымления позиций противника. Взрыв БЧ создаёт дымовое облако площадью 20 кв.м. через 1.5 сек после взрыва и 50 кв.м. через 5 секунд. Облако закрывает видимость на 20-30 секунд в видимом спектре и на 5 секунд и ИК-диапазоне.