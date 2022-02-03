ЕС предложили конфисковать $30 млрд из резервов ЦБ РФ

Список мишеней для санкций Запада на случай вторжения России в Украину продолжает расширяться. Вслед за близкими Кремлю олигархами, их семьями, а также сырьевыми компаниями и крупнейшими банками под «дамокловым мечом» оказался российский центробанк.Ряд стран Евросоюза предложили включить в пакет санкций блокировку части золотовалютных резервов РФ, размещенных в Международном валютном фонде, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.Речь идет о так называемых специальных правах заимствования (SDR) — условной валюте МВФ, которая представляет из себя корзину резервных валют (доллар — 42%, евро — 31%, японская иена — 8%, британский фунт — 8% и китайский юань — 11%).ЦБ РФ на 1 января держал в SDR 24,2 млрд долларов. Общий объем ЗВР, привязанных к МВФ, достигал почти 30 млрд долларов, поскольку еще 5,3 млрд долларов приходилось на резервную позицию ЦБ в фонде.

До августа 2021 года ЦБ держал в МВФ лишь 12,2 млрд долларов. Однако эта сумма резко выросла после того, как фонд выделил России 17,5 млрд долларов в виде SDR в рамках пакета помощи на преодоление последствий пандемии.

Всего у ЦБ РФ на 1 января было 630,6 млрд долларов резервов. За прошлый год их размер вырос на 35 млрд долларов за счет скупки валюты на средства федерального бюджета.

Российские власти боятся ареста золотовалютных резервов с 2014 года: сразу после аннексии Крыма ЦБ вывел больше 100 млрд долларов со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (входит в структуру ФРС США), опасаясь, что доступ к ним будет заблокирован.

Затем эти средства вернулись в США, но новый виток санкционной войны в 2018 году вновь посеял страх в Кремле. ЦБ РФ вывел из американских активов почти 100 млрд долларов, заменив их на евро, золото и юань.

Дола доллара в ЗВР упала с 40% до 16%. При этом непосредственно в США размещены лишь 7% совокупных резервов России против 30% четыре года назад.