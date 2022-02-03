ЕС предложили конфисковать $30 млрд из резервов ЦБ РФ

До августа 2021 года ЦБ держал в МВФ лишь 12,2 млрд долларов. Однако эта сумма резко выросла после того, как фонд выделил России 17,5 млрд долларов в виде SDR в рамках пакета помощи на преодоление последствий пандемии.
Всего у ЦБ РФ на 1 января было 630,6 млрд долларов резервов. За прошлый год их размер вырос на 35 млрд долларов за счет скупки валюты на средства федерального бюджета.
Российские власти боятся ареста золотовалютных резервов с 2014 года: сразу после аннексии Крыма ЦБ вывел больше 100 млрд долларов со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (входит в структуру ФРС США), опасаясь, что доступ к ним будет заблокирован.
Затем эти средства вернулись в США, но новый виток санкционной войны в 2018 году вновь посеял страх в Кремле. ЦБ РФ вывел из американских активов почти 100 млрд долларов, заменив их на евро, золото и юань.
Дола доллара в ЗВР упала с 40% до 16%. При этом непосредственно в США размещены лишь 7% совокупных резервов России против 30% четыре года назад.
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