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Звезда Италии Моника Витти скончалась

Звезда Италии и мирового кинематографа Моника Витти скончалась.

Об этом агентство ANSA. В ноябре артистка отпраздновала 90-летие. Причина смерти не сообщается.

Витии родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Ее настоящее имя Мария Луиза Чечарелли, но известна она стала под пвсевдонимом Моника Витти. Актриса 5 раз была удостоена премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. В 1984 году роль в фильме «Флирт» принесла ей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Она также снималась в картинах «Девушка с пистолетом», «Ночь», «Затмение», «Приключение», «Красная пустыня». «Звездная пыль», «Призрак свободы», «Алая женщина» и других.

2 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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