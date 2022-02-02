Эволюцию мозга позвоночных связали с ретровирусами Китай купил хоккейную команду к Олимпиаде » Звезда Италии Моника Витти скончалась Звезда Италии и мирового кинематографа Моника Витти скончалась. Об этом агентство ANSA. В ноябре артистка отпраздновала 90-летие. Причина смерти не сообщается. Витии родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Ее настоящее имя Мария Луиза Чечарелли, но известна она стала под пвсевдонимом Моника Витти. Актриса 5 раз была удостоена премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. В 1984 году роль в фильме «Флирт» принесла ей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Она также снималась в картинах «Девушка с пистолетом», «Ночь», «Затмение», «Приключение», «Красная пустыня». «Звездная пыль», «Призрак свободы», «Алая женщина» и других.