В Сеть слили оригиналы документов НАТО, в которых содержится ответ на ультиматум Кремля

В Сеть слили оригиналы документов НАТО, в которых содержится ответ на ультиматум Кремля. Набор документов на английском языке содержит в том числе и конфиденциальную часть не для публикации.



Ранее сообщалось, что НАТО и США отвергли большую часть предложений по безопасности от России и заявили, что серьезные переговоры возможны только после того, как Россия отведет свои войска от границ Украины.

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При этом Соединенные Штаты готовы обсудить обязательства по ограничению развертывания систем на Украине, пишет испанская газета El País. Также США согласны начать диалог по вопросам контроля над вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. В то же время вступление Украины в НАТО будет возможным в ближайшей перспективе. Также НАТО и США потребовали вывести войска России с территорий оккупированных в Грузии, Украине и Молдове.

На что еще готовы США:

Обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;

Начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;

Продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;

Продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

Дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;

Включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;

Рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США.

Что ответило НАТО:

НАТО не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам;

Альянс предлагает возобновить исполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);

Предлагает воздержаться от испытаний противоспутникового оружия.