Amnesty обвинила Израиль в апартеиде Джордж Сорос заявил о закате правления Си Цзиньпина » Ученые связали просмотр телевизора с аутизмом Ученые японского Университета Яманаси связали развитие аутизма у маленьких детей с просмотром телевизионных программ, сообщает «Медик Форум». Исследователи выяснили, что у детей, которые проводили за просмотром телевизора ежедневно как минимум два часа, в 3,5 раза чаще выявлялся аутизм к трехлетнему возрасту. Реже всего психическое расстройство выявлялось у младенцев, которые вовсе не смотрели телевизор. Риск возникновения аутизма у мальчиков вырастал прямо пропорционально времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ. При этом, во время наблюдения за девочками такой связи не было установлено. Это стало основанием предполагать, что телевизор может оказывать негативное влияние на маленьких детей.