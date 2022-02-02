Россия вышла на 1-е место в мире по госпитализациям с Covid-19

«Омикрон»-штамм вновь вывел Россию на первое место в мировой коронавирусной статистике.За минувшую неделю в стране диагноз Covid-19 был подтвержден у 633 тысяч человек, из которых 85,4 тысячи оказались в больницах, следуе из данных оперативного штаба.

За неделю суточное число заболевших удвоилось (125,8 тысячи на 1 февраля), а госпитализированных выросло почти в 1,5 раза — с 12,8 тысячи до 17,5 тысячи.

По относительному числу госпитализаций — 585,4 случаев на миллион населения — Россия прочно закрепилась в качестве мирового антилидера, в 1,5-2 раза опережая ближайших «преследователей», следует из данных OurWorldInData.

Для сравнения в США: число госпитализаций составляет 383,5 на миллион населения; в Бельгии, Испании, Франции и Дании колеблется около 200-300.

Текущий российский показатель за все время пандемии был превышен лишь в двух странах, по которым имеются соответствующие данные: в Чехии во время волн осени 2020 года и начала 2021-го, а также в Латвии в минувшем октябре (более 600 случае на миллион).

По абсолютному числу людей, оказавшихся в больницах за последнюю неделю Россия занимает второе место, уступая США (127,6 тысячи случаев). Однако в Штатах волна «омикрона» идет на спад: за две недели госпитализаций стало меньше на четверть.

Наплыв больных уже привел в ступор систему здравоохранения в регионах, которые один за другим объявляют об остановке оказания плановой медицинской помощи.