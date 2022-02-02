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Пентагон: Россия продолжает наращивать ударные силы на границе с Украиной

Возле российско-украинских границ находятся более 100 тыс. военнослужащих РФ, и это число продолжает увеличиваться, утверждают в Пентагоне. Мнение американского командования озвучил представитель ведомства Джон Кирби на брифинге для журналистов.

При этом, по его словам, «дополнительные подразделения РФ продолжают прибывать к украинской границе, в том числе за последние дни».

В то же время Кирби отметил, что «речь о неминуемом вторжении РФ на Украину не идет», поскольку «российское руководство еще не приняло решение о таком сценарии дальнейших действий».

2 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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