Китай купил хоккейную команду к Олимпиаде

Тогда же и был основан хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар». При этом вошли в сборную по хоккею с шайбой одиннадцать канадских игроков, девять китайцев, трое американцев и один русский. Состав был утвержден 27 января.

По данным СМИ, Китай просто купил команду, так как у страны просто не было времени, чтобы создать команду сборную с нуля. Тем более что по правилам принимающим Олимпиаду странам автоматически предоставляется место в хоккейном турнире.

В то же время Олимпийская хартия и правила Международной федерации хоккея гласят, что спортсмены, выступающие за страну на Олимпийских играх, должны быть гражданами этой страны. В КНР, однако, законы о гражданстве не признают двойное гражданство, а натурализация возможно при наличии ближайших родственников с китайским гражданством или постоянного места жительства на территории Китая.

СМИ полагает, что КНР могли сделать исключение, разрешив негражданам выступать за Китай, но официального ответа на этот вопрос от Пекина нет. Молчат также и сами спортсмены.