Кирнан Шипка сыграет одну из главных ролей в триллере «Берлин Никто» от Ридли Скотта

Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Эрик Бана («Звездный путь») сыграют главные роли в триллере «Берлин Никто» (Berlin Nobody).

Как сообщает Deadline, продюсером картины выступит Ридли Скотт («Дом Гуччи», «Чужой»).

Сюжет расскажет об американском социальном психологе Бене Монро (Бана), исследующем местный культ после происшествия. Пока он погружается в свою работу, его дочь-подросток Маззи (Шипка) знакомится с таинственным местным мальчиком, который знакомит ее с городской андеграундной вечеринкой. Маззи оказывается в большой опасности.

Съемки запланированы на сентябрь 2022 года в Берлине, даты премьеры нет.