Кассовые сборы «Крика» превысили 100 миллионов

Фильм «Крик» преодолел в прокате важную психологическую отметку. В свой третий уик-энд, пятая часть популярной серии достигла 100 миллионов долларов. Лента сумела заработать еще 7,35 миллиона долларов в Северной Америке и 6,5 миллиона долларов на международном уровне, а общая касса составила около 106 миллионов долларов.

Таким образом, новый эпизод франшизы заработал более 100 миллионов долларов впервые более чем за два десятилетия — последним «Криком», которому покорился подобный результат, была третья серия, вышедшая в 2000 году.

Хотя студия Paramount еще не заказала производство шестого фильма, для фанатов, надеющихся, что франшиза продолжится после этой новой части, такие цифры являются, безусловно, обнадеживающим фактором.

Официально заявленный бюджет «Крика» составляет весьма скромные 24 миллиона долларов, что делает кассовые сборы в 100 миллионов долларов вполне достаточными, чтобы убедить потенциальных инвесторов в необходимости дальнейшего развития. Отметим также, что фильм не только привлек внимание нового поколения зрителей, но и получил очень положительные отзывы кинокритиков.

Главные роли вновь исполнили звезды серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт.