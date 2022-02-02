 
«  
  »

Эволюцию мозга позвоночных связали с ретровирусами

Ученые Великобритании обнаружили, что появление миелина, который образует электроизолирующую оболочку нервных волокон, в мозге у позвоночных связано с ретровирусами — инфекционными агентами, которые способны встраивать свой генетический материал в геном организма-хозяина. Вирусы вставили свои гены таким образом, что повлияли на массовую экспрессию основного белка миелина Mbp, изначально чужеродного для позвоночных животных. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в bioRxiv.

Mbp появился у животных, по-видимому, одновременно с появлением челюстей и был обнаружен у большинства ныне живущих позвоночных, восходящих к предкам хрящевых рыб, но не у бесчелюстных рыб (миноги и миксины). Как объясняют авторы, глиальные клетки олигодендроциты, формирующие миелиновую оболочку вокруг аксонов нейронов, должны были развиться путем совместной эволюции астроцитов со шванновскими клетками. Первые создавали ветвящиеся структуры, а вторые имели специализированные механизмы синтеза белков и липидов, из которых состоит миелиновая оболочка.

2 февраля, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  