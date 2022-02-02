Эволюцию мозга позвоночных связали с ретровирусами

Ученые Великобритании обнаружили, что появление миелина, который образует электроизолирующую оболочку нервных волокон, в мозге у позвоночных связано с ретровирусами — инфекционными агентами, которые способны встраивать свой генетический материал в геном организма-хозяина. Вирусы вставили свои гены таким образом, что повлияли на массовую экспрессию основного белка миелина Mbp, изначально чужеродного для позвоночных животных. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в bioRxiv.

Mbp появился у животных, по-видимому, одновременно с появлением челюстей и был обнаружен у большинства ныне живущих позвоночных, восходящих к предкам хрящевых рыб, но не у бесчелюстных рыб (миноги и миксины). Как объясняют авторы, глиальные клетки олигодендроциты, формирующие миелиновую оболочку вокруг аксонов нейронов, должны были развиться путем совместной эволюции астроцитов со шванновскими клетками. Первые создавали ветвящиеся структуры, а вторые имели специализированные механизмы синтеза белков и липидов, из которых состоит миелиновая оболочка.