Джордж Сорос заявил о закате правления Си Цзиньпина

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос счел распространение омикрон-штамма коронавируса угрозой правлению лидера КНР Си Цзиньпина. По его мнению, это может стать препятствием для его переизбрания на третий срок, сообщает телеканал CNBC.

Сорос отметил, что в Китае вирус «вышел из-под контроля», а власти скрывают ситуацию от населения. Это может привести к краху действующего главы государства, указал он.

Сорос заключил, что у китайского лидера есть возможность исправить ситуацию, несмотря на то, что она выглядит «не очень многообещающей». Он спрогнозировал, что второй квартал 2022 году покажет, удалось ли ему это.