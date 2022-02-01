Шарлиз Терон показала редкое фото с мамой и двумя дочерьми

Известная 45-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон порадовала поклонников редкими семейными фотографиями. Знаменитость показала снимки двух своих дочек и мамы.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram в честь дня рождения своей матери. «Я хотела поделиться со всеми, потому что любой, кто ее знает, понимает, какая она потрясающая. Она настоящая, смеется громче всех, чем кого я когда-либо встречала», – написала актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Звезда добавила, что ее мать, которой исполнилось 69 лет, отличная теннисистка, гольфистка и «одаренный болтун».

«Она прямолинейна, честна, забавна и расскажет вам, как это в любое время дня! Мама, я люблю тебя до луны», – написала Шарлиз Терон.

На опубликованных кадрах актриса позирует вместе с мамой, которую зовут Герда, которая 27 января отмечала свой день рождения.

Кроме того, Шарлиз Терон показала снимок, на котором Герда позирует вместе с дочками актрисы – 7-летней Августой и 10-летней Джексон.