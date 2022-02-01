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Росія перегруповує війська у ОРДЛО, посилює їх снайперами та постачає розрахунки ПТРК, — розвідка

снайпер

Про це йдеться на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

«Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь», — повідомляє ГУР.

Українські розвідники дізналися, що внаслідок нестатутних відносин минулого тижня загинуло двоє військовослужбовців, ще одного тяжко поранено.

У ГУР припускають, що утримання сил в постійній напрузі впливає на морально-психологічний стан солдатів окупаційних військ.

  • Нагадаємо, 25 січня ГУР повідомило, що російські окупанти у ОРДЛО проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів та інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень.
1 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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