Планетологи разрешили воде быть жидкой на Марсе еще миллиард лет Планетологи выяснили, что жидкая вода на Марсе могла существовать гораздо дольше, чем считалось ранее. На это указывают некоторые из отложений хлоридов, найденные на планете аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Их возраст оценивается от 2 до 3 миллиардов лет назад, а образовались они за счет испарения воды на поверхности Марса. Статья опубликована в журнале AGU Advances. По данным орбитальных аппаратов, автоматических станций и марсоходов в прошлом климат Марса был мягче и на его поверхности существовала жидкая вода, образовывавшая реки, озера и моря. Предполагается, что этот период завершился около 3–4 миллиардов лет назад, после чего Марс превратился в пустынный, сухой и холодный мир. Отложения хлоридов на Красной планете, впервые обнаруженные в 2008 году, представляют особый интерес для ученых, поскольку они легкорастворимы в воде, а значит относятся к самым последним испарявшимся резервуарам с водой (озера, реки, поднятые грунтовые воды, рассолы), существовавшим в исследуемой области. Эти светлые отложения, площадью от менее одного до тысячи квадратных километров, встречаются в древних, богатых глиной, южных высокогорьях Марса, а иногда и на вершинах вулканических областей. Кроме того, хлорид натрия был найден в марсианских метеоритах и обнаружен в кратере Гейла марсоходом «Кьюриосити». Группа планетологов во главе с Эллен Лиск (Ellen Leask) из Калифорнийского технологического института в Пасадене опубликовала результаты анализа данных наблюдений камер CTX и HiRISE и спектрометра CRISM орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter за поверхностью Марса, собранных за последние 15 лет. Ученые хотели разобраться в распределении месторождений хлоридов и поиска связанных с ними минералов (например, сульфатов, карбонатов, глин), чтобы понять химический состав водного раствора, из которой они образовались и определить возраст отложений. Скопление хлоридов на территории Жемчужной земли на Марсе. (a) Данные по рельефу от инструмента MOLA; (b, c) увеличенные изображения, на которых показаны отложения хлоридов (синим цветом на b); (d) увеличенное изображение HiRISE участка с (с), отложения хлоридов выглядят светло-фиолетовым. Ellen K. Leask et al. / AGU Advances, 2021 Отложения хлоридов, обнаруженные на южных высокогорьях Марса, вероятно, образовались из небольших резервуаров поверхностных вод, располагавшихся в понижениях местности, таких как каналы и озерные бассейны. Они отличаются от земных солончаков, так как встречаются на разных высотах и ​​иногда на склонах, а не на одной плоской территории. Толщина отложений не превышает трех метров и неоднородна. Хлориды часто встречаются в небольших впадинах, в том числе над гораздо более глубокими кратерами, где хлоридов не наблюдается. Несколько месторождений хлоридов должны быть моложе 3,3–3,4 миллиарда лет, одно должно было возникнуть 2–3,3 миллиарда лет назад, а еще одно находится в регионе возрастом менее 2,3 миллиарда лет. (а) Распределение глин Fe/Mg (зеленые квадраты), встречающихся вместе с хлоридами на поверхности Марса; (b) Глобальное распределение водяного льда, обнаруженное вблизи отложений хлоридов; (c) Глобальное распределение отложений хлоридов в марсианских каналах; (d) Распределение залежей хлоридов, расположенных на возвышенностях. Исследователи пришли к выводу, что нет никаких признаков того, что отложения созданы за счет подъема грунтовых вод. За их образование ответственны поверхностные воды, которые могли образовываться за счет сезонного или эпизодического таяния льда, снега или вечной мерзлоты. Распределение отложений хлоридов к югу от экватора в целом согласуется со смоделированными отложениями льда на Марсе в Амазонийский период, на Земле аналогичной средой могут быть соленые озера в Антарктиде.