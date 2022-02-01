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Мэттью Макконахи похвастался невероятно красивой женой

Мэттью Макконахи похвастался невероятно красивой женой

Голливудский актер и продюсер Мэттью Макконахи показал свою жену-красавицу.

В фотоблоге звезда фильмов «Далласский клуб покупателей» и «Джентельмены» опубликовал кадр, на котором позировала его любимая, бразильская модель Камила Алвес. 28 января дизайнер отпраздновала день рождения, поэтому Макконахи решил, помимо пожеланий лично, поздравить любимую еще и публично. В кадре именинница предстала без макияжа и в легком платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

«Добро пожаловать в 38, горячая мамочка», — написал Мэттью.

Заметим, Мэттью и Камила поженились в июне в 2012 году. До брака влюбленные встречались 5 лет. Супруги воспитывают троих общих детей: 13-летнего Леви, 12-летнюю Виду и 9-летнего Ливингстона.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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