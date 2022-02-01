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Лопес пытается подружиться с бывшей женой Бена Аффлека

Дженнифер Лопес пытается подружиться с бывшей Бена Аффлека

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека набирают обороты, потому певица решила подружиться с его бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Близкие к ситуации источники уверяют, что певица и актриса сблизились и больше узнали друг друга. На такой важный шаг первой решилась именно Лопес.

Она считает, что должна наладить отношения с экс-возлюбленной Бена ради детей, которые все больше времени проводят с отцом и ней. Гарнер оценила этот широкий жест.

Они пришли к пониманию, что на данный момент важно только то, что лучше для детей. Для Джей Ло, как для матери, важно, чтобы Джен была с ними. – сказал инсайдер.

Кстати, когда Аффлек не очень хорошо высказался о браке с бывшей, то получил большой нагоняй от Лопес. Она подчеркнула, что любимый не должен говорить такие грязные вещи о матери своих детей.

1 февраля, 2022 | Tags: , | Category: Шоу-бизнес
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