Лопес пытается подружиться с бывшей женой Бена Аффлека

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека набирают обороты, потому певица решила подружиться с его бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Близкие к ситуации источники уверяют, что певица и актриса сблизились и больше узнали друг друга. На такой важный шаг первой решилась именно Лопес.

Она считает, что должна наладить отношения с экс-возлюбленной Бена ради детей, которые все больше времени проводят с отцом и ней. Гарнер оценила этот широкий жест.

Они пришли к пониманию, что на данный момент важно только то, что лучше для детей. Для Джей Ло, как для матери, важно, чтобы Джен была с ними. – сказал инсайдер.

Кстати, когда Аффлек не очень хорошо высказался о браке с бывшей, то получил большой нагоняй от Лопес. Она подчеркнула, что любимый не должен говорить такие грязные вещи о матери своих детей.