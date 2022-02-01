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Гильдии продюсеров и сценаристов назвали своих номинантов на премию

Гильдии продюсеров и сценаристов назвали своих номинантов на премию

Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров (PGA Awards) и Гильдии сценаристов (Writers Guild Awards) США.

Номинанты премии PGA Awards опубликованы на сайте организации. Среди них «Дюна», «Игра в кальмара», «Вестсайдская история» и другие проекты.

Победителей назовут 19 марта 2022 года.

Номинанты Гильдии режиссеров выглядят следующим образом:

Лучший художественный фильм

Власть пса
Дюна
Белфаст
Быть Рикардо
Вестсайдская история
Король Ричард: воспитывая чемпионок
Лакричная пицца
Не смотрите наверх
Тик-так, бум!
CODA: Ребенок глухих родителей

Лучший анимационный фильм

Энканто
Лука
Митчелы против машин
Рая и последний дракон
Пой 2

Лучший драматический сериал

Игра в кальмара
Наследники
Йеллоустоун
Рассказ служанки
Утреннее шоу

Лучший комедийный сериал

Кобра Кай
Умерь свой энтузиазм
Убийства в одном здании
Тед Лассо.

Кроме того, своих номинантов объявила и Гильдия сценаристов.

В категорию «Лучший оригинальный сценарий» вошли фильмы «Французский вестник» (Уэс Андерсон), «Король Ричард: Воспитывая чемпионок» (Зак Бэйлин), «Не смотрите наверх» (Адам МакКэй), «Быть Рикардо» (Аарон Соркин) и «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон).

В категории «Лучший адаптированный сценарий» конкурентами стали картины «Вестсайдская история» (Тони Кушнер), «Аллея кошмаров» (Гильермо Дель Торо и Ким Морган), «Дюна» (Джон Спэйтс, Дени Вильнев и Эрик Рот), «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер) и «Тик-так, бум!» (Стивен Левинсон).

Имена победителей будут объявлены в воскресенье, 20 марта 2022 года.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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