Гильдии продюсеров и сценаристов назвали своих номинантов на премию

Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров (PGA Awards) и Гильдии сценаристов (Writers Guild Awards) США.
Номинанты премии PGA Awards опубликованы на сайте организации. Среди них «Дюна», «Игра в кальмара», «Вестсайдская история» и другие проекты.
Победителей назовут 19 марта 2022 года.
Номинанты Гильдии режиссеров выглядят следующим образом:
Лучший художественный фильм
Власть пса
Дюна
Белфаст
Быть Рикардо
Вестсайдская история
Король Ричард: воспитывая чемпионок
Лакричная пицца
Не смотрите наверх
Тик-так, бум!
CODA: Ребенок глухих родителей
Лучший анимационный фильм
Энканто
Лука
Митчелы против машин
Рая и последний дракон
Пой 2
Лучший драматический сериал
Игра в кальмара
Наследники
Йеллоустоун
Рассказ служанки
Утреннее шоу
Лучший комедийный сериал
Кобра Кай
Умерь свой энтузиазм
Убийства в одном здании
Тед Лассо.
Кроме того, своих номинантов объявила и Гильдия сценаристов.
В категорию «Лучший оригинальный сценарий» вошли фильмы «Французский вестник» (Уэс Андерсон), «Король Ричард: Воспитывая чемпионок» (Зак Бэйлин), «Не смотрите наверх» (Адам МакКэй), «Быть Рикардо» (Аарон Соркин) и «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон).
В категории «Лучший адаптированный сценарий» конкурентами стали картины «Вестсайдская история» (Тони Кушнер), «Аллея кошмаров» (Гильермо Дель Торо и Ким Морган), «Дюна» (Джон Спэйтс, Дени Вильнев и Эрик Рот), «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер) и «Тик-так, бум!» (Стивен Левинсон).
Имена победителей будут объявлены в воскресенье, 20 марта 2022 года.
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