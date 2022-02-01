«Газпром» резко увеличил прокачку газа через Украину после угрозы масштабных санкций Лопес пытается подружиться с бывшей женой Бена Аффлека » Гильдии продюсеров и сценаристов назвали своих номинантов на премию Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров (PGA Awards) и Гильдии сценаристов (Writers Guild Awards) США. Номинанты премии PGA Awards опубликованы на сайте организации. Среди них «Дюна», «Игра в кальмара», «Вестсайдская история» и другие проекты. Победителей назовут 19 марта 2022 года. Номинанты Гильдии режиссеров выглядят следующим образом: Лучший художественный фильм Власть пса

Дюна

Белфаст

Быть Рикардо

Вестсайдская история

Король Ричард: воспитывая чемпионок

Лакричная пицца

Не смотрите наверх

Тик-так, бум!

CODA: Ребенок глухих родителей Лучший анимационный фильм Энканто

Лука

Митчелы против машин

Рая и последний дракон

Пой 2 Лучший драматический сериал Игра в кальмара

Наследники

Йеллоустоун

Рассказ служанки

Утреннее шоу Лучший комедийный сериал Кобра Кай

Умерь свой энтузиазм

Убийства в одном здании

Тед Лассо. Кроме того, своих номинантов объявила и Гильдия сценаристов. В категорию «Лучший оригинальный сценарий» вошли фильмы «Французский вестник» (Уэс Андерсон), «Король Ричард: Воспитывая чемпионок» (Зак Бэйлин), «Не смотрите наверх» (Адам МакКэй), «Быть Рикардо» (Аарон Соркин) и «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон). В категории «Лучший адаптированный сценарий» конкурентами стали картины «Вестсайдская история» (Тони Кушнер), «Аллея кошмаров» (Гильермо Дель Торо и Ким Морган), «Дюна» (Джон Спэйтс, Дени Вильнев и Эрик Рот), «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер) и «Тик-так, бум!» (Стивен Левинсон). Имена победителей будут объявлены в воскресенье, 20 марта 2022 года.