Британские врачи назвали главные симптомы «скрытого омикрона»

Симптомы штамма коронавируса «омикрон» подтипа BA.2, который называют «скрытым омикроном», схожи с симптомами изначального штамма, пишет издание Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Британии.

По информации медиков, в список основных отличительных черт «скрытого омикрона» вошли высокая температура и продолжительный кашель. При этом в списке также есть потеря либо изменение обоняния или вкуса, которые при «омикроне» встречаются редко.

При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

Новая разновидность «омикрона» BA.2 была выявлена на прошлой неделе. Ее называют «скрытым омикроном», поскольку BA.2 трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антиген-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.