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Бенедикт Камбербэтч сыграет в масштабной антиутопии

Жизнь без сна под искусственным Солнцем: Бенедикт Камбербэтч сыграет в антиутопии

Компания HanWay запускает производство нового фильма «Утро», в котором снимутся обладательница «Оскара» Лора Дерн, Ноа Джуп, известная по фильму «Тихое место» и Бенедикт Камбербэтч.

Лора Дерн сыграет Кэти, ярую сторонницу общества без сна. Ее мир идет к разрушению после того, как умирает ее супруг Фрэнк в исполнении Камбербэтча. Ситуацию усложняет сын пары, Дэнни, выступающих за тех, кто хочет вернуть мир, в котором люди спят.

Автором сценария фильма является Сэм Стайнер из Манчестера. Сроки начала съемок и выхода фильма пока не озвучиваются, передает Deadline.

1 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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