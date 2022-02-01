Бенедикт Камбербэтч сыграет в масштабной антиутопии

Компания HanWay запускает производство нового фильма «Утро», в котором снимутся обладательница «Оскара» Лора Дерн, Ноа Джуп, известная по фильму «Тихое место» и Бенедикт Камбербэтч.

«Утро» — это история о недалеком будущем, в котором люди приспособились жить без сна, разработав специальный препарат. Работа и бодрствование не имеют конца, ведь общество изобрело искусственное Солнце. Вот только подросшее молодое поколение хочет возвратиться ко сну и задумывает восстание.

Лора Дерн сыграет Кэти, ярую сторонницу общества без сна. Ее мир идет к разрушению после того, как умирает ее супруг Фрэнк в исполнении Камбербэтча. Ситуацию усложняет сын пары, Дэнни, выступающих за тех, кто хочет вернуть мир, в котором люди спят.

Автором сценария фильма является Сэм Стайнер из Манчестера. Сроки начала съемок и выхода фильма пока не озвучиваются, передает Deadline.