США готовы ввести санкции против Кремля еще до возможного российского вторжения в Украину

Американские сенаторы близки к достижению договоренности относительно законопроекта о санкциях по России в связи с ее действиями в отношении Украины, при этом некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения. Об этом заявили в воскресенье, 30 января, в эфире телеканала CNN глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

«Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой», — отметил Менендес. Он особо выделил твердую решимость законодателей от обеих партий поддержать Киев и наказать Россию в случае вторжения в Украину. Отвечая на вопрос, будет ли соглашение о законопроекте достигнуто уже на предстоящей неделе, сенатор сказал: «Полагаю, мы с этим справимся».

По словам Менендеса, некоторые из санкций, предусмотренных законопроектом, могут быть введены и не дожидаясь вторжения — в качестве ответа на то, что «Россия уже сделала, включая кибератаки на Украину, операции под «ложным флагом» и попытки подорвать украинское правительство изнутри». Сенатор не уточнил, какие именно штрафные меры могут быть введены до возможной эскалации конфликта. Более «разрушительные» санкции будут наложены на РФ в случае нападения на Украину, добавил он.