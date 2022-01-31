Как отклонять обратные ссылки в Гугл Шон Пенн закатил публичный скандал из-за мужчин в юбках » Сборы нового «Человека-паука» стали десятизначными После выходных американские журналы начали вновь пересчитывать кассовые сборы популярных фильмов, в результате чего выяснилось, что «Человек-паук: Нет пути домой» побил новые рекорды. В американском прокате лента собрала 760 миллионов долларов, что всего на 25 миллионов меньше, чем в свое время в США заработал «Аватар» Джеймса Кэмерона. Но позже подтянулись и данные о мировых сборах — к сумме прибавилось еще 1,003 миллиарда долларов, передает Deadline Таким образом, новый «Человек-паук» занимает шестое место в ТОП-10 самых кассовых фильмов всех времен. Первую строчку занимает «Аватар» с 2,84 миллиардами долларов, а серебро досталось ленте «Мстители: Финал», которая принесла создателям 2,79 миллиарда. «Звездые войны: Пробуждение силы» смог заработать 2,06 миллиарда, а ближайшим конкурентом Паучка является расположившийся на пятой строчке фильм «Мстители: Война бесконечности».