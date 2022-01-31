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Сборы нового «Человека-паука» стали десятизначными

Почти в ТОП-5: сборы нового «Человека-паука» стали десятизначными

После выходных американские журналы начали вновь пересчитывать кассовые сборы популярных фильмов, в результате чего выяснилось, что «Человек-паук: Нет пути домой» побил новые рекорды.

Таким образом, новый «Человек-паук» занимает шестое место в ТОП-10 самых кассовых фильмов всех времен. Первую строчку занимает «Аватар» с 2,84 миллиардами долларов, а серебро досталось ленте «Мстители: Финал», которая принесла создателям 2,79 миллиарда.

«Звездые войны: Пробуждение силы» смог заработать 2,06 миллиарда, а ближайшим конкурентом Паучка является расположившийся на пятой строчке фильм «Мстители: Война бесконечности».

31 января, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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