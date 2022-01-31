До України прибудуть прем’єр-міністри Британії, Польщі та Нідерландів

До України прибудуть прем’єр-міністри Британії, Полщі та Нідерландів. Як стало відомо, планується підписання низки дипломатичних документів.

“Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн”,— анонсував голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає «Прямий».

Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

“За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються”,— підкреслив він.

Міністр підтвердив “розморозку” Нормандського процесу та відзначив лідерство Франції у цьому процесі.

Глава української дипломатії додав, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи — залучення підтримки партнерів задля збереження фінансової та економічної стабільності України: “ЄС вже вирішив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, Канада, США, Данія також готові допомагати”.