Израильские ученые: Совы ориентируются в полете по мысленным картам

Израильские ученые изучили активность мозга нескольких сов сипух с помощью чипа, имплантированного в головной мозг птиц. Ученые пришли к выводу, что совы создают мысленные карты своего окружения, подобно тому как это делает человек.

В ходе исследования шести совам имплантировали чип и отправляли в полет в специальном помещении. Сам полет фиксировали несколько инфракрасных камер, установленных по периметру комнаты с разных ракурсов. Птицы во время эксперимента летали порядка двадцати минут, который повторялся несколько раз для каждой сипухи.

В результате ученым удалось сопоставить траекторию движения птицы с активностью нейронов в гиппокампе. Это дало ученым право предполагать, что совы формируют ментальную карту окружения, так как ни смена освещения, ни наличие посторонних людей в помещении не повлияло на эту мозговую активность.

Ученые также пояснили, что такая способность может зависеть от времени, в течение которого птица находится в воздухе. В дальнейшем они планируют открыть подобные же механизмы ориентации у рыб.