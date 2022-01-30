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Израильские ученые: Совы ориентируются в полете по мысленным картам

Израильские ученые изучили активность мозга нескольких сов сипух с помощью чипа, имплантированного в головной мозг птиц. Ученые пришли к выводу, что совы создают мысленные карты своего окружения, подобно тому как это делает человек.

Целью исследования ученых было определить наличие нейронных соединений, которые отвечают за память места или пространства. Аналогичным образом работает мозг человека, запоминая местность, создавая некую карту в голове, по которой происходит создание траектории движения.

В ходе исследования шести совам имплантировали чип и отправляли в полет в специальном помещении. Сам полет фиксировали несколько инфракрасных камер, установленных по периметру комнаты с разных ракурсов. Птицы во время эксперимента летали порядка двадцати минут, который повторялся несколько раз для каждой сипухи.

В результате ученым удалось сопоставить траекторию движения птицы с активностью нейронов в гиппокампе. Это дало ученым право предполагать, что совы формируют ментальную карту окружения, так как ни смена освещения, ни наличие посторонних людей в помещении не повлияло на эту мозговую активность.

Ученые также пояснили, что такая способность может зависеть от времени, в течение которого птица находится в воздухе. В дальнейшем они планируют открыть подобные же механизмы ориентации у рыб.

30 января, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости
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