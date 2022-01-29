В Британии Путину предрекли ошибку «катастрофического масштаба»

Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.

По словам журналиста, вторжение может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».

В материале Кафлин приводит мнение экс-руководителя секретной службы разведки Алекса Янгера, который утверждает, что российский лидер играет с Западом «в покер с повышенными ставками» и при неверном розыгрыше карт может совершить серьезную ошибку.

Журналист также отметил, что если Запад найдет в себе решимость, а Москва продолжит выдвигать требования, которые невозможно удовлетворить, то Россия загонит себя в угол. Кафлин считает, что при таком сценарии у страны не останется иного выхода, кроме как начать наступление на Украину.