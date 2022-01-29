Ученые нашли рыб, которые могут «говорить»

Специалисты изучили генеалогическое древо рыб и выяснили, что звук был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет. В исследовании были использованы три источника информации: существующие записи и научные статьи, описывающие звуки рыб, известную анатомию рыб, а также ссылки в литературе 19 века до изобретения подводных микрофонов.

По словам ученых, рыбы «общаются» в основном о еде и сексе: с помощью звуков животные пытаются привлечь партнера, защищают источник пищи или территорию.