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Ученые нашли рыб, которые могут «говорить»

Рыбы умеют «говорить» — существует минимум 175 семейств лучеперых рыб, которые могут общаться с помощью звуковых сигналов. Об этом говорится в отчете по результатам нового исследования Корнеллского университета, материал опубликован на сайте Phys.org.

Специалисты изучили генеалогическое древо рыб и выяснили, что звук был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет. В исследовании были использованы три источника информации: существующие записи и научные статьи, описывающие звуки рыб, известную анатомию рыб, а также ссылки в литературе 19 века до изобретения подводных микрофонов.

По словам ученых, рыбы «общаются» в основном о еде и сексе: с помощью звуков животные пытаются привлечь партнера, защищают источник пищи или территорию.

29 января, 2022 | Category: Наука, Новости
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