США перенаправили в ЕС десятки танкеров с СПГ для преодоления энергетической блокады Кремля

В Европу направляются десятки танкеров со сжиженным газом (СПГ). Как пишет The Wall Street Journal, они предназначались для азиатского рынка, но сменили курс и идут в Европу.

Тем самым США помогают Европе разрешить энергетический кризис и лишить Москву рычага давления, отмечает издание.

В ЕС направляются более 20 танкеров с американским СПГ, также готовится отправка еще 33 бортов с газом. СМИ пишет, что это стало возможно после переговоров Вашингтона с покупателями в Южной Корее, Японии и других азиатских странах.

По данным газеты, ЕС переживает острый энергетический кризис, которым пытается воспользоваться Москва. Так, российский монополист «Газпром», несмотря на дефицит газа на европейском рынке, резко сократил туда поставки, что привело к росту биржевых цен до рекордных показателей. По данным СМИ, власти РФ «шантажируют Европу, требуя уступок по „Северному потоку — 2“».